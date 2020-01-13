Алтайский край включили в топ-7 регионов с критичной ситуацией по мусору

Счетная палата раскритиковала реализацию нацпроекта "Экологии", сообщает "Интерфакс". Одним из ключевых вопросов, вызвавшим критику, стала утилизация отходов.
"Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через шесть лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше", – констатировало ведомство.
В число регионов, которые испытают трудности с мусором задолго до "национального кризиса", вошли Алтайский, Камчатский и Приморский края, а также Мордовия, Чукотка, Ленинградская и Московская области.
Представитель ведомства обратил внимание на отсутствие мер по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, что могло бы упростить и ускорить процесс переработки отходов.
Кроме того, Счетная палата напомнила, что в самых проблемных регионах для складирования ТКО разрешено до 2023 года использовать нелицензированные полигоны, однако места расположения 20 временных полигонов до сих пор не утверждены.
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