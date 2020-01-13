Минздрав: вспышки кори на Алтае нет

Зарегистрированных случаев заболевания корью в Алтайском крае нет. Об этом на своей странице в Instagram сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что на новогодних каникулах в инфекционное отделение Заринской городской больницы поступили два пациента с диагнозом "корь". Отмечалось, что случаев кори в городе не было более 10 лет, инфекция попала на Алтай из Якутии.
Как рассказали в Минздраве, на минувших выходных специалисты провели все необходимые исследования, которые не подтвердили наличие кори.
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