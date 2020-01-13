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Минздрав после собеседования лишил Салдана возможности снова стать ректором АГМУ

, ИА "Амител"
Аттестационная комиссия допустила до выборов только и.о. ректора вуза Ирину Шереметьеву

Аттестационная комиссия Минздрава допустила до выборов ректора АГМУ только одного из четырех кандидатов. Им стала, что и ожидаемо, и.о. руководителя вуза Ирина Шереметьева. После собеседования в Москве из предвыборной гонки выбыли проректор по научной работе и инновациям Александр Жариков, проректор по учебной работе Галина Бородина, а также бывший ректор АГМУ Игорь Салдан. К слову, первые два были, как говорят в вузе, "техническими" кандидатами, которые должны были создать видимость борьбы за кресло руководителя вуза еще при Игоре Салдане.

Теперь Минздрав РФ должен запустить новую процедуру выборов ректора медуниверситета. Скорее всего, они пройдут не раньше осени. Всем кандидатам предстоит пройти несколько процедур, чтобы участвовать в голосовании.

Отметим, что выборы должны были состояться еще летом 2019 года. Однако потом они затянулись. Игорь Салдан 20 ноября покинул свой пост. Контракт с Минздравом РФ у него закончился еще 1 октября, но глава ведомства Вероника Скворцова решила не продлевать его. Исполняющей обязанности руководителя вуза назначена профессор, экс-завкафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО Ирина Шереметьева, которая была главным конкурентом Салдана на выборах ректора. Бывшей она стала после скандальной ситуации, возникшей летом, когда с ней не продлили трудовой контракт. Причем это произошло на фоне конфликтов в учебном заведении. За последние годы АГМУ покинуло несколько известных преподавателей, которые не сработались с руководством.

После этого Игорь Салдан были исключен из состава совета ректоров Алтайского края и Республики Алтай, который он возглавлял в последнее время. На эту должность пришел ректор АлтГТУ Андрей Марков.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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