Барнаульский альпинист собрался на пик Коммунизма

Участники международного проекта "Снежный барс" намерены совершить восхождение на пик Коммунизма в Таджикистане. Цель альпинистов – покорить самые высокие пики СНГ. Команда уже поднималась на четыре вершины: Ленина, Победы, Корженевской и Хан-Тенгри.
В проекте участвуют 13 человек. Один из них – барнаулец Алексей Усатых. Если он дойдет до конца, то станет первым жителем Алтайского края, поднявшимся на пик Коммунизма.
Справка: Пик Исмоила Сомони (пик Сталина, пик Коммунизма, 7495 м) – высочайшая вершина Таджикистана, самая высокая точка бывшего СССР.
Комментарии
Справка: пик Победы и Хан тенгри это одна и та же вершина.
13.01.2020 14:12
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Серьезно ??))
пик Победы 7439
Хан Тенгри 6995
Алексей Усатых обладает большим упорством, не смотря на ампутированные пальцы и порока сердца решиться на такое восхождение может только безумный. Удачи!В этом мире не хватает безумства, одни толтобрюхие ухоженные лентяи....
а скока там погибло?
13.01.2020 15:12
- гость -
Гораздо меньше чем с пивом перед телевизорами.