Ведро или дорожный конус: как таиландцы отреагировали на запрет пластиковых пакетов

Фото из соцсетей
С 1 января в Таиланде вступил в силу закон о частичном запрете использования пластиковых пакетов. Сейчас их нельзя приобрести в крупных магазинах и супермаркетах. Но как пишет TJ, в 2021 году наступит полный запрет.
Так государство планирует бороться с огромным количеством мусора, который попадает в океан. Таиланд – шестая страна в мире по объемам сброса отходов. И запрет пакетов – попытка исправить экологическую обстановку в регионе.
Как итог, жители стали приходить в магазин с весьма странными сумками для продуктов. Самые чудные из них быстро разлетелись по соцсетям.
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