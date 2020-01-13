Умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Константин Бромберг

В Детройте скончался советский режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Константин Бромберг, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.
Создатель полюбившихся россиянам фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" скончался в возрасте 80 лет.
Последние годы режиссер жил в США. Деятельностью, связанной с кино, в Америке он не занимался.
Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. Историю удивительного робота, обыкновенного мальчика Сережи Сыроежкина и их многочисленных друзей, покорившую телезрителей, он снял в 1979 году.
Мюзикл "Чародеи" вышел на экраны страны в конце декабря 1982 года и прочно вошел в советский, а позднее и российский новогодний "телевизионный набор". Написанный по книге братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" сценарий фильма повествует о том, что настоящая любовь может творить чудеса.
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