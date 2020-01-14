Барнаул стал одним из лидеров телефонных поздравлений с Новым годом

Сеть "Билайн" продемонстрировала высокую надежность и традиционно успешно справилась с повышенной нагрузкой в новогоднюю ночь. Клиенты компании во всех регионах России активно пользовались мобильным интернетом, совершали звонки и отправляли SMS.
Объем интернет-трафика в первые выходные и праздничные дни 2020 года вновь превысил прошлогодний показатель. Среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил более 8,3 миллиона гигабайт.
Благодаря масштабному расширению LTE сети "Билайн" все больше клиентов для новогодних поздравлений отдают предпочтение 4G интернету. Лидерами стали абоненты в Москве, где во время новогодних праздников через сеть LTE прошло 88% интернет-трафика, что на 11% больше аналогичного периода в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург, доля LTE-трафика здесь составила 85% от общего объема. Также в число городов с самым высоким интернет-трафиком в 4G сети в новогодние праздники вошли Владивосток, Казань и Екатеринбург.
Количество звонков в первый час Нового года было на 3% меньше, чем в час наибольшей загрузки в рамках рабочей недели. Больше всего голосовых вызовов было совершено в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Краснодаре. В первый час Нового года суммарно по этим пяти филиалам клиенты проговорили 270 тысяч часов. За весь первый день Нового года этот показатель у абонентов оператора в целом по России достиг 8,5 миллиона часов.
SMS-сообщения остаются у клиентов "Билайна" востребованным способом поздравить близких и друзей с Новым годом. 31 декабря 2019 года количество отправленных сообщений выросло в 1,4 раза по сравнению с обычным днем.
Накануне Нового года оператором был проведен комплекс мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности сети и введение дополнительных транспортных потоков между коммутаторами мобильной сети. Во время праздников были организованы круглосуточные дежурства оперативных бригад технических специалистов.
Также успешная работа мобильной связи "Билайн" в новогодние праздники стала результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. В результате во всех регионах России увеличилась площадь непрерывного покрытия сети LTE и скорость мобильного интернета, значительно улучшились показатели стабильности передачи данных.
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