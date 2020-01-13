Барнаульская феминистка поменяла отчество на матчество

Жительница Барнаула настояла на том, чтобы у нее после имени следовало не отчество, а матчество, сообщает РИА "Новости".
Девушка, придерживающаяся феминистских убеждений, реализовала свои планы, как только ей исполнилось 18 лет. По ее словам, она задумалась об этом раньше, но закон не позволял менять паспортные данные до совершеннолетия.
"Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет. Но заведующая, услышав объяснение, вошла в мое положение, – поделилась девушка. – Сами посудите, это ведь абсурд: я росла без отца и должна носить его имя в паспорте".
Мать феминистки сдержанно отнеслась к смене отчества. Она не осудила действия дочери, но и не одобрила их. Несмотря на это, горожанка верит, что в глубине души ей все равно приятно.
Однако это было сделано не для нее, а для себя, подчеркивает девушка. Она уверена, что эта запись в паспорте помогает ей быть собой.
Комментарии
Анновна. Ну раз зарегистрировали, имеет право
И эти люди среди нас. Завтра назовет в честь собаки. И та которая зарегистрировала, тоже большого ума женщина, вошла в положение.
Феминисть Феминистовна.
В Англии на кто за коня выходит замуж, кто за диван, кто сам на себе женится.
Нам еще есть к чему стремиться
Вам то какая разница? кто как хочет так себя и называет.
можно было имя фамилию оставить без выкрутасов
Мультипаспорт. Я Корбин Далос, а это моя жена Лилу.
Она фамилию оставила. Это замазали по защите данных. Фамилия может у матери девичья и у нее такая же. Так то ребенка понять можно, ну не хотел отец ее, ей отчество неприятно. Необычно, но, по человечески, понятно
Почему среди феминисток столько долбанутых?..
Долбанутых везде одинаково, просто умные не орут везде - откуда столько кругом долбанутых.