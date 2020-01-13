Порыв водопровода оставил без воды несколько домов в Барнауле

Коммунальная авария случилась 13 января на улице Малахова в районе дома № 118. В результате водой затопило проезжую часть. Кадры с места ЧП опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
В пресс-службе мэрии уточнили, что виной тому порыв трубопровода диаметром 25 см. Сейчас повреждение устраняют специалисты. Выход воды на поверхность остановлен.
На время работ под отключение попали два жилых дома и административное здание.
Комментарии
А в нью йорке сейчас дождь идет
А в Австралии борятся с пожарами.
место там проклятое
Очередной прорыв! Урра!