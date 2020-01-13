Барнаульский конькобежец стал четвертым на чемпионате Европы

В нидерландском Херенвене завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В своем последнем старте на турнире барнаулец Виктор Муштаков попытался завоевать медаль на 1000-метровке, однако сделать этого спортсмену не удалось. Муштаков показал четвертый результат, отстав от занявшего третье место представителя Нидерландов Кая Фербея на 0,44 секунды. Время барнаульского спортсмена – 1:08:82.
Победителем забега стал другой россиянин – Павел Кулижников, попутно установивший мировой рекорд для равнинных катков. Его время – 1:07:09. Вторая ступень пьедестала досталась еще одному представителю Нидерландов Томасу Кролу.
Напомним, ранее Муштаков вместе с Кулижниковым и Русланом Мурашовым стали чемпионами Европы в командном спринте.
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