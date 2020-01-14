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Численность населения Барнаула впервые за три года вновь достигла 700 тысяч человек

, ИА "Амител"
Такие данные привели в мэрии
Фото: flytothesky.ru

Фото: flytothesky.ru

Численность населения Барнаула на начало 2020 года составляет 697 тысяч человек. Такие данные привели в администрации краевой столицы. Этой отметки краевая столица достигла впервые за три года. По этому показателю Барнаул вновь вошел в список 20 городов с самой большой численностью населения. Мы опережаем Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, но уступаем Саратову, Тюмени и Тольятти.

  

По данным мэрии, население города стало увеличиваться благодаря положительной динамике миграционных процессов. Это произошло в условиях спада рождаемости, характерной не только для Барнаула, но и для региона и страны в целом.

По итогам 10 месяцев миграционное сальдо составило 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).

"Безусловно, важнейшим фактором развития города является стабильная демографическая ситуация. Сохранение достигнутых результатов, включая положительный миграционный баланс, – стратегически важная задача, которая является одним из механизмов обеспечения стабильного прироста населения города", – отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

За всю 290-летнюю историю численность населения Барнаула только один раз перевалила за 700 тысяч человек. Случилось это в начале 2016-го года. В дальнейшем смертность превышала рождаемость. В 2018 году удалось изменить динамику, и население краевой столицы стало увеличиваться. Однако достичь этого получилось только с помощью миграции.

Перед Великой Отечественной войной в Барнауле проживало около 100 тысяч человек. К 60-м годам численность населения выросла в три раза. Что касается Алтайского края, то за 15 лет регион потерял около 200 тысяч человек.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.01.2020 08:23
гость

Все равно это не объясняет заполняемость огромных ТЦ, 30 лет назад было 650 тысяч и ни одного ТЦ и не сказать, чтобы магазины были забиты народом. И домов в Барнауле было раза в 3 меньше, чем сейчас и не сказать, чтобы в палатках на улицах жили. То ли сейчас половина квартир пустые

14.01.2020 08:29
- гость -

а как считают интересно? по прописке?

14.01.2020 08:35
Гость

Скоро весь Алтайский край переедет в Барнаул

14.01.2020 08:40
Сибиряк из Рубцовска

А что в этом Барнауле делать?
Если переезжать то как минимум в Красноярск ил Краснодар

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