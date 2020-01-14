Численность населения Барнаула впервые за три года вновь достигла 700 тысяч человек

Численность населения Барнаула на начало 2020 года составляет 697 тысяч человек. Такие данные привели в администрации краевой столицы. Этой отметки краевая столица достигла впервые за три года. По этому показателю Барнаул вновь вошел в список 20 городов с самой большой численностью населения. Мы опережаем Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, но уступаем Саратову, Тюмени и Тольятти.
По данным мэрии, население города стало увеличиваться благодаря положительной динамике миграционных процессов. Это произошло в условиях спада рождаемости, характерной не только для Барнаула, но и для региона и страны в целом.
По итогам 10 месяцев миграционное сальдо составило 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).
"Безусловно, важнейшим фактором развития города является стабильная демографическая ситуация. Сохранение достигнутых результатов, включая положительный миграционный баланс, – стратегически важная задача, которая является одним из механизмов обеспечения стабильного прироста населения города", – отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.
За всю 290-летнюю историю численность населения Барнаула только один раз перевалила за 700 тысяч человек. Случилось это в начале 2016-го года. В дальнейшем смертность превышала рождаемость. В 2018 году удалось изменить динамику, и население краевой столицы стало увеличиваться. Однако достичь этого получилось только с помощью миграции.
Перед Великой Отечественной войной в Барнауле проживало около 100 тысяч человек. К 60-м годам численность населения выросла в три раза. Что касается Алтайского края, то за 15 лет регион потерял около 200 тысяч человек.
Комментарии
Все равно это не объясняет заполняемость огромных ТЦ, 30 лет назад было 650 тысяч и ни одного ТЦ и не сказать, чтобы магазины были забиты народом. И домов в Барнауле было раза в 3 меньше, чем сейчас и не сказать, чтобы в палатках на улицах жили. То ли сейчас половина квартир пустые
а как считают интересно? по прописке?
Скоро весь Алтайский край переедет в Барнаул
А что в этом Барнауле делать?
Если переезжать то как минимум в Красноярск ил Краснодар