На площади Сахарова начали убирать аттракционы

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В понедельник, 13 января, на площади Сахарова в Барнауле рабочие приступили к демонтажу аттракционов. Снежный городок, как ранее писал amic.ru, начнут разбирать с 14 января. За три дня здесь снимут новогоднее освещение, уберут елку, ледовые фигуры и горки.
Открыть движение на проспекте Социалистическом планируется 17 января.
Комментарии
Просто интересно, для тех кто назначил дату демонтажа новогоднего городка 13 января не существует такого всеми любимого праздника Старый новый год. Неужели эти день, два для таких людей что-то в жизни изменит?