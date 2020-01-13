Закрыл кредит: двойное убийство произошло в Барнауле

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного убийства. Как сообщает пресс-служба ведомства, днем 10 января в поселке Затон был обнаружен сожженный автомобиль. В салоне правоохранители нашли тела двух мужчин.
Как выяснилось, молодые люди приехали к своему знакомому в село Бобровка. В ходе конфликта 35-летний мужчина застрелил своих оппонентов, вывез тела в Затон, после чего поджег автомобиль.
Подозреваемый арестован. Разбирательство продолжается.
Как пишет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, ранее мужчина занял у визитеров деньги на покупку автомобиля. Часть суммы он вернул сразу, со второй долей займа возникли проблемы. Приехав к клиенту, кредиторы потребовали долг. Мужчина вернул остаток суммы, однако гости захотели еще 20 тысяч – в качестве процентов за просрочку. На этой почве и возник конфликт, закончившийся убийством.
Комментарии
Конкретный ПАЦАНЧИК
Закрыл кредит:- амик шутники
а надо было заявление писать в полицию за вымогательство?
ответ был бы- убьют- приходите
нет тела- нет дела
90- е никуда не ушли
полиция и СК бездействует
народ начал чинить расправы сам
теперь им точно хватит денег
Вот урод! За паршивые двадцать тысяч и свою жизнь угробил, и двух ребят положил - по шесть с копейками тысяч за жизнь! Еще сам же и виноват - с долгами надо рассчитываться вовремя!
Некоторые и за болтовню от чужого имени могут прихлопнуть.
Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я [сегодня] научаю вас исполнять, дабы вы были живы [и размножились] , и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, даёт вам [в наследие] ;
23.19. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
23.20. иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею;
13.01.2020 16:58
- гость -
Вот урод! За паршивые двадцать тысяч и свою жизнь угробил, и двух ребят положил - по шесть с копейками тысяч за жизнь! Еще сам же и виноват - с долгами надо рассчитываться вовремя!
ситуации разные бывают
отдал же деньги
чего борзеть то? %% захотелось?
13.01.2020 16:54
- гость -
Больно умные Вы, я посмотрю...
Пока сырая история. Не ясно сколько брал займ, под какой процент и на сколько. В статье пишет что приехали знакомые. Так они все же знакомые или коллекторы? Как бы то ни было и что бы ни делали взыскатели, должник на 100% не прав и по закону и по совести. Убить двух человек, да ещё потом пытаться скрыть следы таким варварским и тупым способом. Получит свои от 20 до пожизненного, будет время подумать. А уж на суде Божьем ему точно пощады не будет