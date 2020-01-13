Будет лучше: социологи рассказали об ожиданиях россиян в 2020 году

Большая часть россиян (63%) считает, что наступивший год будет лучше предыдущего. Об этом сообщают в "Левада-центре".
57% респондентов уверены, что 2020-й год будет напряженным для экономики, а 55% – для политики.
При этом 65% опрошенных считают, что для их семьи год выдастся спокойным.
Две трети россиян в 2020-м году ждут громких скандалов и отставок в правительстве, почти половина уверены, что наступит экономический кризис, а 45% заявили, что не обойдется без громких протестных акций.
Опрос проводился 12-18 декабря 2019 года. В нем приняли участие 1608 человек.
Комментарии
Лучше уже не будет, я, не верю.
Опять внутри кремлядской ограды допрашивали?