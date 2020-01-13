Барнаульский водоканал начал земляные работы на месте порыва водопровода

Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле продолжается ликвидация повреждения водопровода диаметром 25 см в районе дома № 118 на улице Малахова, сообщает пресс-служба мэрии.
На месте ЧП начали проводить земляные работы. В них задействовали гидромолот, экскаватор и самосвалы предприятия.
Гендиректор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский уточнил, что завершение работ запланировано на утро 14 января.
На это время ограничено водоснабжение в двух многоквартирных домах и около 90 частных домовладениях. Для населения организован подвоз воды.
Заявки можно оставлять по телефонам 28-22-00 (Барнаульский водоканал), 47-51-83 (диспетчер администрации Индустриального района).
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