Коал могут признать вымирающим видом из-за пожаров в Австралии

Австралийские власти рассматривают вопрос внесения коал в список животных, которые оказались под угрозой исчезновения, сообщает The Sydney Morning Herald.
Виной тому крупнейшие в истории страны лесные пожары, которые бушуют уже несколько месяцев. Сгорели свыше 5 млн гектаров леса, погибли около 1,5 млн животных, а у оставшихся в живых серьезные проблемы с поиском пищи.
Сильнее всего пострадали коалы. В отдельных штатах погибло до 30% популяции этого вида, утверждает Министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей.
По всему миру идет сбор пожертвований для сохранения австралийской флоры и фауны. Так, 20-летняя модель и секс-работница Кэйлен Уорд объявила, что отправит свои голые фотографии каждому, кто пожертвует минимум 10 долларов в пользу Австралии и представит ей доказательства этого. Она утверждает, что за несколько дней люди отправили почти один миллион долларов.
Комментарии
Коал жалко