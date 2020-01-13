23 алтайских депутатов уволили из-за утраты доверия

Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, опубликованный на портале госслужбы, содержит сведения о 29 жителях Алтайского края, которых сместили с госслужбы с такой формулировкой.
Большинство из них – депутаты органов местного самоуправления. Их набралось 23 человека. Также в список попали три сотрудника службы судебных приставов, два полицейских и глава Покровского сельского совета Владимир Кривенко.
Примечательно, что от соседней Республики Алтай в списке оказался только один человек. Это бывший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Алексей Ефимов.
Отметим, что большинство таких увольнений было связано с ошибками в декларациях о доходах и имуществе.
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