Алтайскую ЛДПР возглавил 25-летний помощник депутата Госдумы

У алтайского отделения партии ЛДПР сменился руководитель. Вместо депутата краевого парламента Евгении Боровиковой этот пост занял помощник депутата Госдумы Максим Крайн. Его назначил Высший совет ЛДПР, который возглавляет Владимир Жириновский, 13 января.
"Главе Алтайского отделения ЛДПР 25 лет. Однако он уже имеет внушительный политический опыт. Участвовал в избирательной кампании по выборам в Совет депутатов городского поселения Сосногорск в родной Республике Коми. В итоге занял второе место, набрав больше 32% голосов", – рассказали о нем в пресс-службе партии.
Максим Крайн родился в Республике Коми (поселок Поляна). Высшее образование получил в Ухтинском государственном техническом университете по специальности "Переработка нефти и газа". Сейчас учится в Институте мировых цивилизаций (юриспруденция). Служил в Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского.
В ЛДПР пришел семь лет назад. Работал помощником члена Совета Федерации, экс-министра труда и социального развития РФ Сергея Калашникова, референтом Управления организационно-партийной работы в центральном аппарате ЛДПР, в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа. Сейчас работает помощником депутата Госдумы Ярослава Нилова.
До него пост занимала депутат АКЗС Евгения Боровикова (с марта 2015 года с перерывом в полгода). Еще год назад она сообщала порталу amic.ru, что переходит на постоянную работу в АКЗС, а на ее место в партию придет другой координатор. Но в течение года ее полномочия были продлены и замену нашли только сейчас.
Комментарии
Дармоеды
а жирик видать того, ... ориентирован
Всем молоденьких подавай...