Житель Алтая обокрал родственников жены, чтобы сделать ей подарок

Полицейские раскрыли кражу банковской карты в райцентре Залесовского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
4 января хозяйка средств обнаружила пропажу карточки с деньгами и мобильного телефона. Она обратилась в полицию, пояснив, что днем ранее у нее в гостях была родственница со своим возлюбленным.
Прибывшие к ним полицейские сразу же нашли похищенное. Правда, на счете владелицы карты оказалось на 13 тысяч рублей меньше, чем было изначально.
На них 49-летний мужчина приобрел продукты, а также платье и нижнее белье, которые подарил супруге на день рождения.
Праздник не удался. Селянина задержали. Он признался в содеянном, пояснив, что не знал ПИН-кода, поэтому делал бесконтактные покупки на сумму до тысячи рублей.
Против него возбудили дело по статье "кража с банковского счета". Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Зато пожрал и бабу свою в красивом белье оприходовал, норм, чо
Что за кефир с хлебным мякишем в голове у человека?
А вот доблестным ... , которые /по статье "кража с банковского счета"/ стоило-бы не рубить легкие палки а наконец обратить внимание на вагон и телегу всяких мошенников, ибо с карт у народа кто повелся уходит бабла размером в пол-бюджета, а суть подтягивать их лень