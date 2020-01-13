Фонд кино подал иск к Kinodanz на 45 млн рублей

Компания "Кей Ди Студиос" (ранее – Kinodanz) выступила ответчиком по делу о взыскании 45 млн рублей, сообщает "Интерфакс".
Фонд кино подал иск в суд с требованием вернуть 45 млн рублей, которые были выделены компании на съемки фильма "Эбигейл". Кроме того, Фонд кино хочет получить 292 тысячи рублей неустойки.
Картина, "Эбигейл" режиссера Александра Богуславского появилась в прокате в августе 2019 года. Деньги, выделенные на съемки, не окупились. При бюджете в 155 млн рублей, сборы составили только 105 млн рублей.
Ранее кинокомпания уже оказывалась в центре скандала. В начале июня блогер и обозреватель фильмов Евгений Баженов (BadComedian) выпустил видеообращение, в котором заявил, что в ближайшее время может закрыть свой youtube-канал.
По его словам, уже полгода у него пытается высудить миллион рублей российская кинокомпания Kinodanz за обзор ее фильма "За гранью реальности". Его обвиняли в том, что он нарушил авторские права, превысив допустимые объемы цитирования.
Правда позднее видеоблогер объявил, что стороны заключили мировое соглашение, правда детали договоренности не раскрыл. Суд прекратил дело.
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