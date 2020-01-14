Стипендиат депутата Госдумы Терентьева стал олимпийским чемпионом по биатлону

17-летний бийский спортсмен Олег Домичек завоевал золотую медаль на зимней юношеской Олимпиаде в Швейцарии. Он лауреат конкурса стипендиатов депутата Госдумы, лидера алтайских справедливороссов Александра Терентьева.
Пару дней назад Олег Домичек победил в индивидуальной гонке на 12,5 км. Во вторник, 14 января, он поборется за победу в индивидуальном спринте на 7,5 км.
"Молодец, Олег! Настоящий борец! Приятное чувство гордости за наших ребят ощущаем несколько дней. Я всегда был убежден, что алтайская земля растит чемпионов. Мы, в свою очередь, всегда готовы помогать и поддерживать развитие детского спорта", – поздравил Александр Терентьев.
Олег Домичек является лауреатом конкурса стипендиатов Терентьева в 2019 году. Эту стипендию депутат платит ребятам из малообеспеченных и многодетных семей, которые показывают отличные результаты в спорте и учебе.
Родители чемпиона поблагодарили Александра Терентьева за то, что их сын, став стипендиатом, еще более ответственно относится к учебе и тренировкам.
А вот что сказал сам победитель:
"Впереди еще много гонок, которые тоже нужно хорошо пробежать. Стараюсь вообще не думать о значимости события, атмосфере вокруг этих Игр. Чем меньше думаешь, тем лучше будет результат".
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