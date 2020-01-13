"АлтайБаскет" одержал трудную победу над лидером чемпионата

В очередном туре чемпионата России среди команд Суперлиги-2 барнаульские баскетболисты на своей площадке взяли верх над "Чебоксарскими Ястребами" со счётом 84:80.
"АлтайБаскет" уверенно начал матч и выиграл первую четверть — 23:14. Однако к большому перерыву "Ястребам" удалось сократить отставание до минимума – 38:35 в пользу барнаульцев. После третьей четверти "АлтайБаскет" уже уступал в счёте – 53:57.
Заключительный отрезок игры прошёл с небольшим преимуществом барнаульцев, и основное время матча завершилось вничью 75:75. Тем не менее, в дополнительной пятиминутке хозяевам площадки удалось склонить чашу весов в свою пользу и вырвать победу со счётом 84:80.
Самым результативным в составе "АлтайБаскета" стал Дмитрий Злобин, который набрал 18 очков. Барнаульцы занимают третью строку в турнирной таблице.
14 января "АлтайБаскет" и "Чебоксарские Ястребы" проведут повторный поединок. Матч состоится в спорткомплексе "Победа". Он начнётся в 19:00.
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