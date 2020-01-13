С алтайского сенатора хотят взыскать 4,32 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившейся компании "СтройГАЗ" Владимир Заплава подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника – фирму "Корн" и члена Совета Федерации от Алтайского края Сергея Белоусова. Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре о банкротстве.
С каждого из ответчиков Заплава намерен взыскать по 4,32 млрд рублей.
Примечательно, что по состоянию на 2018 год "Корн" владел контрольным пакетом акций, в то время как Белоусов руководил компанией несколько лет назад и в последнее время, судя по всему, в управлении ею участия не принимал.
Отметим, что согласно представленной декларации о доходах и имуществе, Сергей Белоусов заработал в 2018 году 5 млн 755 тысяч рублей. Годом ранее сумма была примерно такой же – 5 млн 648 тысяч рублей.
Белоусов владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства 4600 кв. м и садовым участком 300 кв. м, жилым домом 32,2 кв. м и половиной квартиры 119,9 кв. м. В пользовании у сенатора по-прежнему имеется служебное помещение 115,7 кв. м. Транспортных средств нет.
Напомним, в июне Арбитражный суд Алтайского края признал "СтройГАЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство на один год. Накануне банкротства в компании регулярно менялись руководители, после финансового краха "СтройГАЗ" лишился ряда крупных объектов в рамках госконтрактов.
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