Мальчика, стоявшего часами на гречке, вернули матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим заставлял часами стоять коленями на гречке, снова вернули в семью, сообщает ngs55.ru.
Евгений Пузанов, директор школы-интерната, в котором ребенок находился на протяжении нескольких месяцев, договорился с его матерью, что мальчик продолжит ежедневно посещать интернат и беседовать с психологом.
"Мама не лишена родительских прав, не ограничена. Они каждый день ходят на занятия. Мы видим, как проходит восстановление", – уточнил Евгений Пузанов.
По его словам, маленький омич уже адаптировался к новой обстановке и свободно общается со сверстниками.
Напомним, в отношении женщины и ее 35-летнего сожителя следственные органы возбудили уголовное дело. Их обвиняют в истязании ребенка.
По версии следствия, омич не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов.
После одного из таких истязаний мальчику удалось сбежать и пожаловаться соседу, который вызвал полицию.
Ранее была опубликована видеозапись, где видно, как мужчина издевается над ребенком.
Комментарии