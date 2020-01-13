Почему Заворотнюк выписали из больницы

После появления сообщений о том, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из больницы, выдвигаются несколько версий, почему врачи приняли такое решение. Starhit.ru выделил три наиболее вероятных.
Первая из них – это наступление стадии, когда дальнейшее медицинское вмешательство просто бессмысленно. Так бывает, когда болезнь проходит терминальную стадию – идет угасание функций центральной нервной системы.
Второй вариант значительно более позитивный. Актрисе могли дать передышку от лечения потому, что ей стало лучше.
Третья версия – это недостаток финансов на дорогостоящее лечение. По сведениям журналистов, один пребывания день в клинике, из которой выписали артистку, стоит около 100 тысяч рублей.
Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк из-за рака мозга впала в кому и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней она пришла в сознание.
По словам медиков, нерешенным остается вопрос о проведении операции – хирургическое вмешательство может быть опасным. Это обусловлено тем, что опухоль прорастает через здоровые ткани.
Многие представители шоу-бизнеса решили поддержать артистку. Правда, не у всех это получилось удачно. Так, Анастасия Волочкова в своем Instagram призвала молиться о душе Заворотнюк, чем вызвала волну возмущения. Под записью ей разъяснили, что о душе молятся только когда человек умирает.
Родственники актрисы подтвердили, что актриса проходит лечение, но опровергли большинство слухов о ее состоянии. Накануне они от лица актрисы на ее странице в Instagram поздравили подписчиков с праздниками и поблагодарили за поддержку.
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