"Столото" обвинили в нечестном розыгрыше миллиарда

Московский адвокат Александр Сергеев обратился в налоговую службу с требованием проверить "Столото" на честность.
Он утверждает, что по телевизору розыгрыш шел в записи, а в интернете свой билет проверить было нельзя. Кроме того, Сергеев предполагает, что миллиард рублей мог достаться не случайному человеку. Обладательницей приза стала женщина, которую уличили в связях с хозяином компании "Столото".
В компании все обвинения отрицают и готовят иск о защите деловой репутации, сообщает РИА "Новости".
"Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", – ответили в пресс-службе.
Комментарии
ха, удивили. А скажите, сколько человек с этой стороны Урала получали большие выигрыши?? )))) Все выигрыши, весь призовой фонд - все там.
Лотерея есть налог на людей, не знающих математику....
Ну и применимо к данному случаю:
Во фразе "розыгрыш призов" все обращают внимание на слово "призов", и никто не обращает внимание на слово "РОЗЫГРЫШ"
14.01.2020 08:43
- гость -
с этой стороны урала 10% населения живет.
а они так взяли и признались, упс, простите виноватые мы
Каких только чудес не случается,когда на кону стоит миллиард )
неужели мухлюют?
Тоже резануло, когда узнал, что миллиард достался далеко не бедной тетеньке.
им нужно повышать планку уже: триллион и лучше в долларах
Нада было немного подождать и отслеживать бабкины расходы.