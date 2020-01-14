Торопиться есть куда. Барнаульцы добираются на работу через 8-балльные пробки

Дорога до любимой работы для многих жителей Барнаула может стать серьезным испытанием. В городе наблюдаются 8-бальные пробки.
Самая продолжительная расположилась на Змеиногорском тракте: от горбольницы № 5 до лыжной базы "Динамо" прокатиться с ветерком не выйдет. Почетное второе место по плотности потока занимает проспект Ленина, который забит от Северо-Западной (здесь тоже придется постоять) до площади Октября.
Затор с просветами наблюдается на Павловском тракте, здесь затруднено движение на участках от Сиреневой до Попова и от Малахова до Фурманова.
Осложнен проезд на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского, по улице Советской Армии у кольца на Власихинской и по Кутузова.
Комментарии
Вот что об этом вещать ежедневно?
Ну я понимаю где нибудь пробка на проезде "десятый тупик", а так одно и тоже каждое утро- из пустого в порожнее.
Куда лучше сообщать как объехать
А можно попробовать устранить зауженные дороги.
низзя, еще не все деньги на солярку списаны, подождите скоро март
А я давно предлагаю полосы с реверсивным движением. В зависимости от загруженности направления отнимать одну полосу от встречает и отдавать её для разгрузки пробки, но это ж опять тратиться на знает и светофоры...
воот, вы и сами написали - траты на светофоры и прочее. а оно ИМ надо? ну постоит народ в пробках, подумаешь...