"От силы до 2-3 млрд". Стало известно, сколько денег ежегодно воруют из бюджета

Счетная палата оценивает объемы воровства из федерального бюджета в пределах двух-трех миллиардов рублей в год, рассказал глава палаты Алексей Кудрин РИА "Новости".
"По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиарда рублей в год, как правило, даже меньше", – сказал он.
При этом общий объем финансовых нарушений за 2019 год составил примерно 804 млрд рублей. Треть из них, по словам Кудрина, – нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. Еще треть – нарушения процедуры закупок, которые не являются уголовным преступлением.
Счетная палата планирует переходить от поиска финансовых нарушений к поиску систематических проблем в финансовой сфере.
Комментарии
По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год
Так это только те, которые нашли и то, что то он занизил, у одного Захарченко нашли 9 миллиардов
И где посадки?
всего-то 2-3 миллиарда, копейки...