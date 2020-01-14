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В России изменится система оплаты труда для учителей

, ИА "Амител"
Минпросвещения разрабатывает соответствующие поправки
Фото: regnum.ru

Фото: regnum.ru

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о том, что в России может измениться система оплаты труда учителей, сообщает "РГ".

Васильева пояснила, что правительство разрабатывает поправки для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда. 

Отмечается, что регионы получают рекомендации по которым 70% зарплаты выделяется на оклады за одну ставку (за 18 уроков в неделю), а еще 30% оставляются на надбавки. Однако, субъекты принимают решение о распределении этой суммы самостоятельно. 

Глава Министерства отметила, что не все регионы выполняют эти рекомендации. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

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