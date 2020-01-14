Прохладная любовь. Пьяная пара занялась сексом под окнами кафе в Шерегеше

Жительница Новосибирска пожаловалась на нетерпеливую пару, которая предалась любовным утехам на глазах случайных зрителей у кафе в Шерегеше, сообщает "КП".
Женщина рассказала. что она с ребенком решила пообедать в заведении на выезде из Новокузнецка, когда к нему подъехали два автобуса, из которых вышла нетрезвая молодежь. Одна пара решила не ждать своей очереди в туалет и справила нужду в нескольких метрах от кафе. После этого, по словам женщины, влюбленные занялись соитием, несмотря на то, что за ними наблюдали люди. После этого туристы спокойно отправились в автобус.
Руководство заведения отметило, что территорию за пределами кафе на камерах наблюдения не видно, и подтвердить эту информацию возможности нет, но пьяные туристы нередко попадают в поле зрения посетителей.
Комментарии
ща за ребенка посадят
Вот она политика адекватности, цивилизованности и терпимости из гнилых 2000х
В святые 90ые их бы дрыном расцепили, маруху пустили по кругу, а полупокера прессанули, если дергаться начал.
14.01.2020 10:27
- гость -
Да ладно, не преувеличивай. Мы в 90-е спокойно ночью в футбол играли во дворе. Гитара, все дела. Только что ментов вызывали, если мы сильно орали.
Свидетелем спонтанного коитуса стал годовалый ребенок
Это все равно, что это увидели собака, мышка и кошка) а вот взрослым трезвым такое увидеть не очень... хотя... многие смотрят это в фильмах.
Ребенок посидел в одночасье
Да ребенок меньше двух лет назад в подобном участвовал лично.
завидуете старперы?
Как собаки в парке
Да, это не на пляже в Таиланде.
Это все равно, что это увидели собака, мышка и кошка)
Ребенок, конечно, может и не посЕдел, но спустя десятки лет психолог раскопает полученную в глубоком детстве психическую травму - причину всех его неудач.
14.01.2020 10:42
- гость -
Ребенок посидел в одночасье
На стульчике?
11:26
На стульчике?
На стульчАке!
14.01.2020 11:26
- гость - Знаем мы таких психологов, еще знаем вот таких пациентов вроде вас, которые снимают с себя полностью ответственность за свою жизнь прикрываясь психической травмой как причиной всех своих неудач. И верите что придет подобный психолог и снимет с вас все ваши жизненные неудачи. Какая пошлость....и вы ее разносите как блохастая собака блох.
14.01.2020 10:34
- гость -
Футбол играли и никому от нас проблем никаких на было.
А сейчас сопляки не пуганые пошли. Сейчас оказывается не руками миногами объяснять надо, а вообще не трогать