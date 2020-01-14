Прохладная любовь. Пьяная пара занялась сексом под окнами кафе в Шерегеше

Жительница Новосибирска пожаловалась на нетерпеливую пару, которая предалась любовным утехам на глазах случайных зрителей у кафе в Шерегеше, сообщает "КП".
Женщина рассказала. что она с ребенком решила пообедать в заведении на выезде из Новокузнецка, когда к нему подъехали два автобуса, из которых вышла нетрезвая молодежь. Одна пара решила не ждать своей очереди в туалет и справила нужду в нескольких метрах от кафе. После этого, по словам женщины, влюбленные занялись соитием, несмотря на то, что за ними наблюдали люди. После этого туристы спокойно отправились в автобус.
Руководство заведения отметило, что территорию за пределами кафе на камерах наблюдения не видно, и подтвердить эту информацию возможности нет, но пьяные туристы нередко попадают в поле зрения посетителей.
Комментарии
ща за ребенка посадят
Вот она политика адекватности, цивилизованности и терпимости из гнилых 2000х
В святые 90ые их бы дрыном расцепили, маруху пустили по кругу, а полупокера прессанули, если дергаться начал.
14.01.2020 10:27
- гость -
Да ладно, не преувеличивай. Мы в 90-е спокойно ночью в футбол играли во дворе. Гитара, все дела. Только что ментов вызывали, если мы сильно орали.
Свидетелем спонтанного коитуса стал годовалый ребенок
Это все равно, что это увидели собака, мышка и кошка) а вот взрослым трезвым такое увидеть не очень... хотя... многие смотрят это в фильмах.
Ребенок посидел в одночасье
Да ребенок меньше двух лет назад в подобном участвовал лично.