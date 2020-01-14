Демонтаж снежного городка на площади Сахарова займет не более трех дней

Рабочие приступили к демонтажу снежного городка на площади Сахарова 14 января, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Сейчас идет разбор главной городской елки и аттракционов.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи пояснили, что работы займут не более трех дней. После этого движение от Молодежной до Димитрова восстановят.
"Конструкция ели, новогодние украшения, каркасы горок и башен будут храниться на базе МБУ "Автодорстрой" до следующих новогодних праздников, иллюминация – у предприятия "Барнаулгорсвет", – добавили в администрации.
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