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"Не пройти, не проехать": Томенко раскритиковал работу мэрий городов за уборку снега

, ИА "Амител"
Речь идет о городах Барнаул, Бийск и Рубцовск
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подверг критике работу мэрий трех городов региона за качество уборки снега на дорогах и тротуарах. По мнению Томенко, сейчас в Барнауле, Бийске и Рубцовске "не пройти и не проехать". 

Как сообщает пресс-служба правительства, 22 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет первое в 2020 году заседание правительства региона, одной из важных тем которого станет ситуация с очисткой улиц от снега в трех крупнейших городах региона – Барнауле, Бийске и Рубцовске. 13 января глава региона высказал свое недовольство сложившимся положением дел и намерен выслушать объяснения градоначальников.

"Работаем, к сожалению, не в том объеме, в котором требуется, и не теми темпами. Недовольство жителей положением дел совершенно обоснованно и естественно. Поговорим о том, что происходит на самом деле в эти дни, какие меры приняты и что удалось сделать, в каком состоянии находимся сегодня и какие планы по преодолению этой ситуации, которую я бы все-таки назвал кризисной. Многие результаты нашей прошлогодней работы, включая итоги реализации нацпроектов, просто снегом завалило, по которому не пройти и не проехать ни транспорту, ни жителям", – отметил Виктор Томенко. 

В связи с этим главам Барнаула, Бийска и Рубцовска поручено отчитаться перед губернатором о своей работе в декабре 2019 года и в январе 2020. Глава региона не исключил, что на краевом уровне будут приняты специальные решения для более эффективного выполнения работ по очистке от снега улиц в населенных пунктах Алтайского края.

Ранее о том, что в городе есть проблемы с уборкой снега, заявили общественники. Предписание выписала и прокуратура Алтайского края, которая после рейда нашла многочисленные нарушения. До зимних праздников Виктор Томенко поставил перед городскими службами задачу убрать столицу региона от последствий сильнейшего снегопада. У дорожных служб было более двух недель на изменение ситуации, но сугробов на тротуарах не стало меньше.

Отметим, что качество уборки снега в городе – большая проблема уже много лет. Дорожным службам не хватает ни техники, ни людей для борьбы с непогодой. Причем не помогло и повышение заработной платы для дворников. Сейчас Барнаулу не хватает около 20% от их штата. В 2019 году было закуплено техники на 40 миллионов рублей, но даже это не решило проблему.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.01.2020 10:32
гость

Пока отчитаются, наступит весна, а там уже другие проблемы, так и живем

14.01.2020 10:36
- гость -

У дорожных служб было более двух недель на изменение ситуации, но сугробов на тротуарах не стало меньше.

Сугробов на тротуарах стало больше....

14.01.2020 10:37
- гость -

Беда - что теперь писать местной шпане о хорошей работе по уборке снега...

14.01.2020 10:37
- гость -

А зачем он с Франтом курит ?
К мэрам аула очередного жулика подтягивают
Кто за четверых предыдущих ответит?

14.01.2020 10:39
Панночка

Сугробов на тротуарах стало больше....



тротуаров стало меньше

14.01.2020 10:46
- гость -

По Бехтерева ни одна бабушка и ни один участник ВОВ к больнице не пройдут. Позор! Дети вынуждены в школу по диагонали пешеходный переходить.

14.01.2020 10:54
- гость -

Какая может быть критика от губернатора?! Это что такое? Это мы тут вместе обнявшись с месным можем критиковать в комментариях, а губернатор если у него есть полномочия должен уже разносить ответственных за такую работу, или Франк?! Или как тут кто то сказал губернатор слишком культурен что бы опускаться до такого уровня?! Ну тогда извините, давайте все вместе тут обнявшись с губернатором и ио мэром будет критиковать данную ситуацию. Месный? у нас тут пополнение...

14.01.2020 10:54
гость

Вот утвердят и.о. мэром,тогда и попрем.По идеи,и.о. мэра,этой зимой произвел выстрел себе в голову.

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