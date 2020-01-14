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Новости

Правоохранители заинтересовались барнаульскими похоронщиками

, ИА "Амител"
В МУП "Специализированная похоронная служба" Барнаула, предположительно, прошли обыски
Кладбище / Фото: nia-altay24.ru

Кладбище / Фото: nia-altay24.ru

В конце минувшей недели в МУП "Специализированная похоронная служба" пришли сотрудники ФСБ. Эту информацию ИА Regnum подтвердили в нескольких источниках. Правоохранители провели обыски и, предположительно, задержали руководителя службы.

Информагентство не исключает, что причиной визита силовиков стало превышение должностных полномочий и мошенничество, допущенные сотрудниками предприятия. В частности речь идет о различных "откатах" в работе с похоронными агентами и выводе денег из бюджета предприятия.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.01.2020 10:51
- гость -

Бизнес на костях на бюджетные деньги. И тут умудряются бабло воровать.
Вот когда воров закапывать живьём будут, вот тогда и закончится коррупция

14.01.2020 11:06
- гость -

хуже когда похоронщики заинтересуются правохранителями.....

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