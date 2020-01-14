Правоохранители заинтересовались барнаульскими похоронщиками

В конце минувшей недели В МУП "Специализированная похоронная служба" пришли сотрудники ФСБ. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в нескольких источниках. Правоохранители провели обыски и, предположительно, задержали руководителя службы.
Информагентство не исключает, что причиной визита силовиков стало превышение должностных полномочий и мошенничество, допущенные сотрудниками предприятия. В частности, речь идет о различных "откатах" в работе с похоронными агентами и выводе денег из бюджета предприятия.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Комментарии
Бизнес на костях на бюджетные деньги. И тут умудряются бабло воровать.
Вот когда воров закапывать живьём будут, вот тогда и закончится коррупция