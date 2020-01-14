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Новости

"Чем новее год, тем ближе к смерти". Медведев пошутил о новогодних праздниках

, ИА "Амител"
Премьер использовал цитату Чехова
Фото: gurutrade.ru

Фото: gurutrade.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря об окончании новогодних праздников, использовал не очень веселую цитату Антона Чехова, пишет РИА "Новости".

"Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже", – сказал Медведев словами классика. 

Он напомнил, что 13 января праздники заканчиваются, и нужно почаще вспоминать слова великих писателей, в частности Чехова, который говорил, что "нужно не радоваться, а страдать, плакать", потому как "чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег". 

На этой оптимистической ноте он пожелал всем счастливого старого Нового года.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.01.2020 11:58
1

Ума нет - считай инвалид на всю жизнь, это де надо такое ляпнуть.

14.01.2020 11:58
- гость -

Клоун

14.01.2020 12:00
krash

Инвалид не игнвалид а столько наворовать честно заработать не каждый может

14.01.2020 12:02
- гость -

Еще в президенты собрался недоумок...

14.01.2020 12:17
- гость -

Достойный для очередной пересменки человек, лучшего выбора у Путина нет!

14.01.2020 12:29
Агрессивная Реальность

[strikeРадоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума][/strike]

с точки зрения буржуина пролетарий должен работать на него круглосуточно без выходных и отпуска

14.01.2020 12:29
- гость -

Да, искусственный интеллект ему жизненно необходим, как протез.

14.01.2020 12:33
- гость -

Он вам не Димон!

14.01.2020 12:34
- гость -

В этом году хоть ничего не сломан и лицо целое

14.01.2020 12:35
- гость -

У мужчины опять гон. Опять бяки объелся.

14.01.2020 12:42
гость

белка пришла после праздников)))

14.01.2020 12:49
Гость.

14.01.2020 12:29
- гость -
Чубайсу уже выделены деньги на создание искусственного интеллекта. Подождём.

14.01.2020 12:49
- гость -

Вы шутите о премьер министре так неуважительно, что это?! Тихая злоба связанная с невозможностью изменить происходящее?

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