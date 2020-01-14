"Чем новее год, тем ближе к смерти". Медведев пошутил о новогодних праздниках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря об окончании новогодних праздников, использовал не очень веселую цитату Антона Чехова, пишет РИА "Новости".
"Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже", – сказал Медведев словами классика.
Он напомнил, что 13 января праздники заканчиваются, и нужно почаще вспоминать слова великих писателей, в частности Чехова, который говорил, что "нужно не радоваться, а страдать, плакать", потому как "чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег".
На этой оптимистической ноте он пожелал всем счастливого старого Нового года.
Комментарии
Ума нет - считай инвалид на всю жизнь, это де надо такое ляпнуть.
Клоун
Инвалид не игнвалид а столько
навороватьчестно заработать не каждый может
Еще в президенты собрался недоумок...
Достойный для очередной пересменки человек, лучшего выбора у Путина нет!
[strikeРадоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума][/strike]
с точки зрения буржуина пролетарий должен работать на него круглосуточно без выходных и отпуска
Да, искусственный интеллект ему жизненно необходим, как протез.
Он вам не Димон!
В этом году хоть ничего не сломан и лицо целое
У мужчины опять гон. Опять бяки объелся.
белка пришла после праздников)))
14.01.2020 12:29
- гость -
Чубайсу уже выделены деньги на создание искусственного интеллекта. Подождём.
Вы шутите о премьер министре так неуважительно, что это?! Тихая злоба связанная с невозможностью изменить происходящее?