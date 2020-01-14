Преподаватели АлтГТУ проводят дополнительные занятия для барнаульских школьников

Факультативные занятия преподавателей Алтайского государственного технического университета посещают ученики средних классов школы № 53 Барнаула. По словам заместителя декана факультета довузовской подготовки АлтГТУ Виктории Яровиковой, ребята ходят на занятия активно и с удовольствием включаются в проектную деятельность.
"В рамках договора о сотрудничестве между АлтГТУ и школой № 53 Барнаула мы активно работаем с ребятами, обучающимися в инженерно-технических классах. В этом году к факультативам "Теория решения изобретательских задач", "Основы предпринимательской деятельности", "Академический рисунок" добавляется совершенно новый для школьников спецкурс по 3D-моделированию", – рассказывает Яровикова. – Ребята активно посещают занятия и включаются в проектную деятельность. Только на отборочный этап VII межрегионального конкурса "Инженерный приговор" школьники представили восемь инженерных проектов. Благодаря проведению подобных совместных мероприятий мы не только создаем условия для профессионального и личностного развития школьников, но и стимулируем ребят к занятию научно-исследовательской деятельностью".
Также на базе некоторых городских школ АлтГТУ запустил инженерные классы. Кроме школы № 53 инженерно-технический класс создан и для учащихся средних классов лицея № 122. Дети на аудиторных занятиях АлтГТУ углубленно изучают физику, химию, математику. Профильные классы несколько лет назад открыл институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии в лицее № 129.
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