Активные и романтичные. Новогодние каникулы в Парке спорта продолжаются

Впервые главная елка Индустриального района г. Барнаула была организована на фестивальной площадке в Парке спорта. Жители города помогли украсить парк, приняв участие в чемпионате по лепке снеговиков. Так перед новогодними праздниками появилась целая аллея снежных арт-объектов на тему спорта и здорового образа жизни.
28 декабря 2019 года на официальном открытии снежного городка были представлены семь фигур, построенные участниками конкурса из числа студентов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Команды вырезали из снега Щелкунчика, снеговика, робота Валл-и другие образы, подготовленные специально к фестивалю. Так посетители парка могли не только прогуляться вокруг елки, но и посмотреть художественные произведения. Для самых любопытных парк построил снежный лабиринт, выход из которого пытались найти не только дети, но и взрослые.
Новогодний досуг для горожан также был организован дворовыми забавами у елки и программой "Стань фигуристом за 7 дней" на новом катке.
Это второй сезон зимней программы здорового образа жизни "Парк спорта", где профессиональные тренеры обучали элементам катания на коньках. Более 100 человек – и взрослые, и дети – учились набирать скорость и правильно тормозить, кататься ласточкой и делать выпады. Каждому участнику проекта ставились отметки об успеваемости в специальном паспорте, а на Рождество были подведены итоги, организаторы вручили дипломы, призы и подарки самым активным.
Всего за новогодние каникулы парк посетило около 10 000 человек. По мнению горожан, "елка заняла достойное место, она отлично просматривается со стороны улицы Энтузиастов и создает праздничное настроение".
Снежный городок в парке простоит до 14 января 2020 года, а в оставшиеся два месяца зимы Парк спорта приглашает посетителей заглянуть на новый каток, который уже зарекомендовал себя, пожалуй, как самый романтичный в городе. В темное время суток здесь зажигаются лампочки теплого света, создавая атмосферу уюта и волшебства.
В пункте проката можно арендовать абсолютно новые коньки с одноразовыми носочками, подкрепиться горячими напитками и свежей выпечкой. А на самом катке создана эксклюзивная теплая остановка. График работы "Катка в Парке" с 15 до 21 часа по будням, с 12 до 22 часов в выходные и праздничные дни. Новый каток в Парке спорта располагается ближе к улице Ленинградской.
Следить за подробностями событий Парка можно на странице в Instagram или в официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
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