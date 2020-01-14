Российские космонавты посмотрели, как добывают и разливают воду на Алтае

Космонавты-испытатели Олег Артемьев, Антон Шкаплеров, а также генерал-лейтенант, изобретатель, военный деятель Владимир Болысов побывали на БПЗ 10 января.
Они оценили технологию добычи воды из артезианских скважин, расположенных на территории завода. Кроме того, их заинтересовал процесс водоподготовки и розлива воды, выпускаемой под торговой маркой "Алтайский источник" в различные виды тары объемом от 0,5 л до 19-литровых бутылей.
Гости рассказали, что при совершении длительных полетов для космонавтов-испытателей особую ценность имеет именно вода, в особенности питьевая. Без еды можно продержаться какое-то время, а вот без воды нет. Поэтому их заинтересовала именно эта сторона Барнаульского пивоваренного завода.