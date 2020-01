Забавный снимок тюленя стал мемом, хоть и оказался фейком

Британец Дэвид Ист после новогодних праздников опубликовал в социальной сети Twitter необычный снимок тюленя, который походил на рожицу с осуждающим выражением лица.

Фото покорило соцсети. Даже разоблачение в том, что настоящий кадр был отредактирован, не остановило поток публикаций с различными "апгрейдами" вроде шапочки, голубых глаз или улыбки.

Видимо, в данном случае подлинность кадра не так важна, как эмоции, которые он вызывает.

obsessed with this picture of a seal looking up pic.twitter.com/nv7AdLWuil — David East (@davideastUK) 11 января 2020 г.

Justin Hofman took a photo of a southern elephant seal. Of course the photoshopped version is now being circulated. source: @hoaxeye



pic.twitter.com/V7GNtHvLmY — Demos Critic (@demoscritic) 13 января 2020 г.

“Think I saw you at the show last night, to afraid to say hey.” pic.twitter.com/Rdogjpb5kW — DJ part-time custody🌹 (@tony_bottini) 12 января 2020 г.