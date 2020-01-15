Когда Великий пост в 2020 году

Великий пост – самый строгий и долгий в Православной церкви. В течение 48 дней верующие ограничивают себя в еде и развлечениях, отказываются от многих привычных вещей. Зачем это нужно, когда начинаем поститься и что нельзя делать в Великий пост – читайте в материале amic.ru.
Великий пост делится на две части – святую Четырехдесятницу и Страстную седмицу. Его первая часть напоминает о событиях Ветхого и Нового завета, когда израильтяне 40 дней блуждали по пустыне, о 40-дневном посте пророка Моисея и 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне. А вот Страстная седмица – седьмая неделя Великого поста – установлена в память о страданиях Иисуса в последние дни его жизни.
Суть Великого поста в самоограничении, в глубоком самопознании, покаянии, борьбе со страстями и духовном очищении. В этот период верующие христиане отказываются от сытной пищи, лишают себя житейских удобств, развлечений, супружеской близости.
Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные, так как зависят от Пасхи. Начинается он в понедельник, за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, перед этим светлым праздником. В 2020 году Великий пост будет длиться с 2 марта по 18 апреля.
Согласно Церковному уставу, в Великий пост запрещается употреблять продукты животного происхождения – молоко, мясо, яйца. Также к числу запретных относится рыба, хотя два раза в пост ее все же можно есть – в Благовещение Пресвятой Богородицы и на Вербное Воскресенье. В рационе не должно быть острых, кислых, соленых, сладких и пряных блюд.
Растительное масло в Великий пост добавлять в еду можно, но преимущественно по выходным и в несколько будних дней. Алкоголь пить также нельзя, за исключением праздников или выходных, когда разрешено немного вина.
Пища постящегося должна быть недорогой, простой и состоять в основном из круп, овощей, фруктов, сухофруктов, грибов, орехов.
Пост – это не диета, а время духовного совершенствования. Поэтому нужно придерживаться определенных правил:
- В Великий пост следует избегать гнева, злобы и раздражительности. Нельзя также совершать отрицательные поступки, делать злые дела, иметь плохое настроение.
- В это время стоит отказаться от всех пагубных привычек и страстей, то есть не стоит курить, выпивать, заниматься любовью.
- Церковь не рекомендует веселиться, посещать вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Лучше все свободное время потратить на молитву и борьбу со страстями.
- Во время Великого поста нельзя вступать в брак и венчаться. Праздновать все торжества следует после завершения поста.
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