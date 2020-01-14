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Новости

В РПЦ рассказали, какие пожертвования делать нельзя

, ИА "Амител"
Епископ Орехово-Зуевский рекомендует не принимать "злодейские деньги"
Фото: baltnews.lv

Фото: baltnews.lv

Деньги, которые нажиты криминальным путем, нельзя брать в качестве пожертвований на строительство храма, заявил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон в программе "Парсуна" на телеканале "Спас".

По его словам, священники должны отказываться от подобных предложений, если они уверены в том, что человек не заработал деньги честным трудом.

Впрочем, эти средства можно направить на другие благие начинания, уточнил священнослужитель и привел ситуацию из своей жизни в пример.

"Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм, – рассказал Пантелеимон (цитата по РИА "Новости"). – И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом". Ранее стало известно, что РПЦ изменила правила крещения младенцев. Если прежде наречение церковным именем осуществлялось священниками по святцам, то теперь у родителей будет возможность самостоятельно выбрать имя, которое наиболее похоже на данное при рождении. При этом оно может быть в национальном звучании (например, не Иоанн, а Джон).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.01.2020 13:51
АБОРИГЕН

Вот почему РПЦ всегда находило общий язык с нацистами, фашистами, коммунистами и уголовниками.

14.01.2020 14:16
Квадрат

Верно говоришь, вспомнить хотя-бы,как они индульгенцией торговали,потом покупаешь себе спасение и все, ты святой человек.

14.01.2020 14:26
- гость -

нет, ну че делается то! они еще и указывать будут? а вскоре что- несите только слитки золота?

14.01.2020 14:38
Гость

Увидел бы Иисус Христос этот крест, на снимке, дубиной по голове ошарашил бы и правильно бы сделал.

14.01.2020 14:51
- гость -

Это в фильме каком то было такое

14.01.2020 14:52
месный

вот в чём я походу не сомневаюсь дак это чем больше баблишка попу занесёшь тем ему более фиолетово будет где ты это баблишко взял.

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