Было 35, стало 40: почему выросла стоимость проезда из Барнаула до Новоалтайска

Стоимость проезда из Барнаула до Новоалтайска выросла с января 2020 года. Ранее цена билета на этом направлении зависела от расстояния. Так, чтобы доехать от остановки на ВРЗ до конечной в Новоалтайске, пассажиру было необходимо заплатить 40 рублей. Из центра Барнаула – 35 рублей. С нового года перевозчики установили единый тариф в размере 40 рублей, отменив позонную оплату в Новоалтайске. Ежедневно на работу в столицу края ездят тысячи жителей Новоалтайска, которые теперь должны тратить в месяц на проезд на 600 рублей больше. Причины повышения стоимости выяснил amic.ru.

Почему изменился тариф?

В настоящий момент тариф изменен на маршрутах № 125 и № 205. Одна из причин такого решения – закрытие на длительный ремонт старого моста.

В ближайшие несколько лет маршрутки будут ездить до Барнаула и обратно по Правобережному тракту через новый мост. То есть в среднем одна поездка стала длиннее на 8 километров.

Сейчас на линии выходит ежедневно 78 маршруток пяти перевозчиков (120, 134, 125, 205, 251). В сумме машины каждого транспортника, после изменения схемы движения, проезжают дополнительно в день около 1200 километров. Это все равно, что преодолеть расстояние от Барнаула до Омска. Вырастают затраты на бензин, нужно дополнительно доплачивать водителям, поэтому перевозчики настаивали на новой стоимости проезда.

Впрочем, как пояснил amic.ru начальник отдела автотранспорта Минтранса Алтайского края Антон Блинов, в ведомстве обсуждали изменения цены с перевозчиками еще до закрытия моста на ремонт.

По мнению владельцев маршруток, разная цена за проезд, зависящая от района Барнаула, где сел пассажир, была неудобной. Поэтому было решено ввести фиксированный тариф. Просто совпало это с закрытием коммунального моста через Обь.

В Минтрансе также напомнили, что маршрутные автобусы из Новоалтайска до Барнаула и обратно начинают ходить с 5 часов 30 минут. Последний рейс идет в 21 час 30 минут.

На каком еще транспорте можно доехать из Барнаула до Новоалтайска и обратно?

На электропоезде. Со станции Алтайской до станции Барнаул курсирует 17 пар электропоездов. Время в пути от 17 до 25 минут, стоимость проезда 20 рублей.

Первый электропоезд отправляется в 05:31 (время местное). В утренние часы с 05:31 до 08:18 ходят семь электропоездов. В пиковый период электропоезда курсируют с интервалом от 14 до 49 минут. Нет проблем уехать и в вечернее время. Последний электропоезд отправляется в 20:47.

Как долго старый мост будет закрыт?

Два года. В этот период со стороны Новоалтайска попасть в Барнаул можно будет только по Правобережному тракту. Там дополнительно установили посты ДПС. Изменили и работу светофоров на проспекте Ленина, чтобы не образовывались пробки.

Ремонт моста будет проходить в два этапа. На первом – демонтируют плиты проезжей части сооружения. С мая 2020 года по август 2021-го отремонтируют эстакады моста. Полностью завершат ремонт в ноябре 2021. Работы будут вести сразу в обе стороны. В итоге старый мост не успеют отремонтировать к этапу Кубка мира, проведение которого запланировано в Барнауле на гребном канале в 2021 году.

Добавим, из-за ремонта старого моста на год отодвинут реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка.