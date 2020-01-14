Алтайский край попал в число лидеров по оздоровительному туризму

Сервис бронирования санаториев "Санатории-России.рф" составил рейтинг регионов по спросу на санаторно-курортный отдых в 2019 году.
Как сообщает туристический портал "ТурСтат", в десятку лучших вошли Алтайский и Краснодарский края, Ставрополье, Крым, Подмосковье, Башкортостан, Самарская, Ленинградская, Ярославская и Тульская области.
Так, в минувшем году спрос на санаторный отдых в Белокурихе вырос на 5%.
По данным исследования, в 2019 году туристы покупали путевки в санатории в среднем на 10-12 дней. Также набирают популярность туры выходного дня.
Комментарии
через новость АК лидер того, лидер сего, только мантры ваши не работают, как катилось все в черную дыру так и катимся не сворачивая