Иткульский спиртзавод под управлением голландской компании готов к работе

Иткульский спиртзавод готовится к возвращению на полносменную работу, пишет "Алтапресс" со ссылкой на работника предприятия.
По его словам, ранее все сотрудники из-за вынужденного простоя получали 2/3 оклада, но с 23 января выходят на полный рабочий день. Сотрудники узнали об этом 13 января. О том, что у предприятия появился новый собственник, им не говорили.
Ранее стало известно о том, что холдинг Marussia Beverages приобрел Иткульский спиртзавод за 15 млн рублей. В течение двух-трех лет планируется установить на заводе технику для производства виски. По мнению экспертов, на это потребуется около 10 млн евро.
Ранее Иткульский спиртзавод уже сотрудничал с Marussia Beverages. На протяжении 10 лет предприятие производило для холдинга водку Mamont.
Комментарии
Всё понятно-аутсорсинг.
Сам то понял что сказал?
Иткульский спиртзавод за 15 млн рублей
Так то не дорого, знал бы, взял парочку заводиков...)
Всё что нужно знать об Амике.