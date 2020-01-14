"Медиааллею Алтайского края" заложат в Барнауле

В 2020 году в Барнауле откроют "Медиааллею Алтайского края", сообщает пресс-служба АКЗС. С соответствующей инициативой выступили краевой Союз журналистов и региональное отделение "Единой России".
В качестве месторасположения избрали парк "Изумрудный", который победил в интернет-голосовании на благоустройство общественных территорий. Точное место определят позднее, в ходе общественных обсуждений.
"Дискуссия о том, каким именно будет парк, идет до сих пор, но уже ясно, что люди хотят видеть там зеленый уголок, – прокомментировала председатель Союза журналистов Алтайского края Мария Чугунова. – Поэтому, пожалуй, символично, что журналисты, создавая аллею, внесут вклад и в озеленение "Изумрудного".
Схожей позиции придерживается и спикер АКЗС Александр Романенко. Он подчеркнул, что региональные СМИ активно участвуют в разрешении проблем горожан, в том числе и в плане благоустройства. В частности, благодаря журналистам удается наладить конструктивный диалог общества с властью.
"Считаем правильным, что в городе появится место, фактически символизирующее собой общественный диалог", – заключил Романенко.
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