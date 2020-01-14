Укушенного барнаульского ребенка оценили в 20 тысяч рублей

Железнодорожный суд Барнаула взыскал с хозяина собаки, которая набросилась на девочку, 20 тысяч рублей. Напомним, инцидент произошел в сентябре 2019 года. Собака гуляла во дворе дома без своего владельца и без намордника. В результате пес набросился на ребенка.
Девочка проходила лечение. Также она получила психологическую травму. Владельца собаки нашли. В счет компенсации морального вреда в пользу ребенка взыскали 20 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Комментарии
Собаку усыпили?
Нет, это не наказание. Во-первых компенсация должна составлять не менее 100 тыс. рублей. Во-вторых, пса необходимо усыпить. В-третьих, бывший владелец животного должен быть поставлен на учёт со всем вытекающими "удобствами".
14.01.2020 15:25
АБОРИГЕН
Согласен со всем, кроме суммы. 1 млн как минимум. Хватит уже, заигрались, у собак больше прав, чем у людей.
В кои-то веки согласен с аборигеном. 20 тыр ниочем, а среди собаководов давно пора порядок навести
А за что собаку усыплять? Она сам что ли гулять без намордника вышла?