Ближе к 50-ти. Назван самый "несчастливый" возраст в России

Профессор Дартмутского колледжа Дэвид Блэнчфлауэр провел исследование и выяснил, в каком возрасте жители 132 стран мира чувствуют себя максимально несчастными.
В России этот показатель составил 48,2 года. Такой же результат зафиксировали и в других развивающихся странах. Например, в Китае, Бразилии, Израиле, Южной Корее, сообщают в Национальном бюро экономических исследований.
В развитых странах люди проходят пик "несчастья" раньше – в 47,2 года. Такой показатель зафиксировали, например, в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии и других.
Комментарии
А нам сразу повезло! Мы в России родились
у нас это теперь называется "предпенсионный" возраст
это когда желания все сильнее не совпадает с возможностями.
Ну, "за здоровье"!!!
вопрос в публику: у троллей когда пенсию назначают? или втихую убирают?
хороший вопрос как дуст против тараканов