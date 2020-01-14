Синоптики: эта зима станет самой теплой за 130 лет

Зима-2019/20 войдет в историю как самая теплая за последние 130 лет, прогнозируют метеорологи. Об этом сообщают "Известия".
Причем ближайший температурный рекорд синоптики ожидают уже на этой неделе. В четверг, 16 января, дневная температура в центральной части России достигнет +5 градусов.
Холода еще придут, но они уже не смогут предотвратить установление рекордно высокой средней температуры по России.
Первые месяцы весны также порадуют теплом, а к маю погода приблизится к своим обычным для этого месяца показателям, прогнозируют специалисты.
Напомним, декабрь 2019 года попал в десятку самых снежных месяцев в Барнауле за все годы метеонаблюдений.
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