Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине мужчины

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад под Екатеринбургом, нашли в компании мужчины, сообщает РИА "Новости".
"История, связанная с таинственным исчезновением школьницы, приехавшей из Ревды к своей бабушке в Верхнюю Пышму, к счастью, закончилась благополучно", – рассказали в МВД.
Сотрудники полиции нашли подростка в компании 35-летнего мужчины в легковом автомобиле. Всю неделю, пока школьницу искала полиция и волонтеры, она провела на съемной квартире своего знакомого, потому что ей "захотелось вкусить все прелести самостоятельной взрослой жизни".
Ранее у девочки уже случались загулы, но родители не обращались в правоохранительные органы.
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